Hotel de sonho com paisagem arrebatadora (Artigo Inspiracional)

Está a chegar aquela altura do ano em que o Verão e as férias já lá vão, mas não vale a pena desanimar! Por isso mesmo o projecto que seleccionámos para si hoje irá relembrá-lo das férias do sol, do calor e do mar. Mas calma! Não nos podemos esquecer que estamos com o Inverno à porta. E será que existe uma forma possível de desfrutar do mar e do céu mesmo no Inverno?!

Sim!

Apresentamos-lhe a GlammFire! Inaugurada em 2008 esta empresa portuguesa é especializada no fabrico e desenvolvimento de lareiras exclusivas e únicas! Um conceito super inovador, como nunca viu! Os modelos são incrivelmente variados e o que lhe iremos de seguida mostrar é o exemplo ideal para aproveitar o Inverno da melhor e mais aconchegante forma.

Venha daí descobrir a nova tendência no mundo das lareiras!