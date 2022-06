Todos sabemos que morar numa moradia é excelente, no entanto morar num apartamento também tem as suas vantagens e é precisamente isso que lhe queremos mostrar hoje! O projecto que seleccionámos para si consiste numa remodelação de total dos interiores de um apartamento no Porto. O resultado final foi uma habitação incrivelmente acolhedora e sofisticada.

A remodelação e decoração integral do apartamento foi um trabalho do arquitecto de interiores Jorge Cássio Dantas. Este arquitecto é brasileiro mas actualmente reside e trabalha em Portugal. Com a ajuda da sua equipa multidisciplinar especializada nas áreas da Arquitectura e do Design, o arquitecto acompanha e desenvolve projectos diversos. Tendo já realizado projectos em vários locais do mundo, o arquitecto continua a desenvolver a sua paixão criando espaços magníficos e habitáveis, que certamente o irão impressionar.

Venha daí e descubra um apartamento de sonho na cidade do Porto!