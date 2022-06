Top 5 e os espaços interiores

Perceber que está realmente grávida deve ser uma das maiores felicidades de sempre. Digo isto porque vejo de fora mas nunca me aconteceu..ainda..ainda. Quando o bebe é desejado e se quer muito, a novidade é tida com uma enorme alegria. Existem sorrisos, lágrimas, os primeiros tempos são de euforia e bem estar. Mais tarde aparecem as mais diversas dúvidas e perguntas relacionadas com tudo o que envolve o bebé e esta nova vida que dentro de 9 meses será mais real que nunca.

Nós na homify iremos ajudar a clarificar todas as dúvidas, mas relacionadas com o interior do quarto do seu mais que tudo. Seguindo as próximas 9 dicas não se irá esquecer de nada, até porque pode pensar numa de cada vez durante os 9 meses. São 9, tal como o tempo de gestação! Espero que goste !! Reveja, aqui!