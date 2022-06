O poder das pedras decorativas no seu jardim!

Rocks that rock a lot: este é o pontapé inicial para o nosso artigo de hoje!

Como diria Fernando Pessoa, ’Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo… ’. Esperamos, portanto, que tenha guardado as suficientes para lhes dar uso agora! Não as suficientes para um castelo, mas pelo menos para decorar o seu jardim – sim, porque qual é o castelo ou palácio que não tem bons jardins para se passear?

As pedras decorativas para jardins são usadas há muito tempo, mas há sempre novos ciclos e novas maneiras de as utilizar, de maneira a que o jardim do vizinho não seja melhor que o seu. A sua aplicação é variadíssima, podendo servir apenas de elemento decorativo ou fazer parte integrante do funcionamento do espaço.

Se este é um tema que lhe desperta curiosidade por não saber como decorar o seu jardim com estas peças geológicas, deixe-se ficar connosco e aproveite para refrescar as ideias sobre o assunto!