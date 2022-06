5 erros a evitar por completo em halls de entrada

É certo que o hall de entrada é um espaço essencialmente de passagem e que deve primar por ser prático, mas… será que isso quer dizer que deve ser completamente desprovido de decoração? Claro que não! Para esta zona da casa, devemos ter o cuidado de lhe imprimir um cunho pessoal, com os nossos gostos presentes. No entanto, não nos podemos deixar levar pelo entusiasmo, principalmente se estivermos a falar de um espaço pequeno. Nestes casos, opte por decorar mais as paredes (com quadros, fotografias, espelhos, etc.) e o chão (com tapetes, por exemplo), em vez de utilizar a área útil para colocar plantas, esculturas ou mobiliário que ocupem muito espaço.