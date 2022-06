10 casas modestas, mas muito especiais!

Ter uma boa casa, suficientemente grande para receber todos os amigos e família, que valha a pena mostrar, da qual nos sintamos orgulhosos ou que seja uma peça de arte do ponto de vista arquitectónico mas que ao mesmo tempo cumpra os requisitos do nosso orçamento, pode ser uma verdadeira dor de cabeça. Muitas vezes, focamo-nos em soluções tão magnânimas que nos esquecemos de nos remeter para a mais simples: uma casa que cumpra as suas funções no nosso dia-a-dia. É deste tipo de habitações que vamos falar no artigo de hoje: projectos modestos, mas que nem por isso perdem pelo seu toque especial! Fique connosco e aproveite para tirar algumas ideias!