Tendas para crianças – a prenda ideal!

Decorar quartos de criança nem sempre é fácil. Existem mil e uma opções tentadoras no mercado e todos os familiares oferecem coisas e querem fazer parte da decoração do mesmo. Mas claro que a confusão mais dia menos dia aparece. Ou porque a sua sogra decidiu comprar um colcha muito bonita numa cor completamente oposta à decoração do quarto do seu mais novo e agora vai ter de forçar e coloca-la a uso para quando ela a visitar ver como gostou da prendinha.. para que situações como esta não voltem a acontecer, porque não tornar a coisa mais directa e simplesmente criar uma espécie de lista de prendas e necessidades relacionadas com o seu filho. Sejam produtos de decoração do quarto, uns sapatos melhores ou ainda aquele termómetro especial para que não berre sempre que lhe queira tirar a temperatura.

O tema de hoje é sobre um objecto que devia fazer parte obrigatória dessa tal lista de prendas para a criança. Assim não haveria prendas repetidas. É uma ideia que acabei de inventar mas é capaz de ter a sua lógica, já que muitas pessoas dizem eternamente o seguinte: quero muito dar uma prendinha ao menino mas não tenho paciência nem sei o que está na moda..não queres comprar tu que depois fazemos contas? – é nesta altura que partilha a sua lista, com tamanho, cores e tudo especificado para não existe qualquer dúvida.

Bora lá ver as tendas mais giras do momento?