Os mais coloridos quadros em madeira

Uma marca de nome difícil ou impossível de pronunciar Drewnianasciana chega da Polónia com uma ideia super original com o uso total de apenas um material, a madeira. A marca cria verdadeiras obras de arte apenas com o manuseamento deste material aplicando cores ou diferentes dimensões de peças, formando painéis, quadros e até cabeceiras de cama.

A ideia é criativa e consegue decorar e dar um aspecto cuidado quando aplicado em concordância com a restante decoração. A ideia consiste quase num puzzle de peças de madeira de tamanho iguais colados lado a lado, mas aplicados com diferentes alturas criando textura e sombras. Em alguns casos a madeira é deixada no seu estado natural, ou seja, não é pintada mas leva um tratamento com calor que a faz deixar com ar queimado e escurecido, dando-lhe um ar mais envelhecido.

Acho que só vai perceber totalmente o que lhe estou a dizer com as imagens seguintes. No fim quer saber qual dos exemplares gostou mais!