Ideias de pavimentos em madeira

Na Academia de Bailado Clássico de Aveiro o GAAPE escolheu mais uma vez a madeira de tom amarelado para a maioria do piso do edifício. O ambiente queria-se acolhedor e confortável já que com facilidade meninas e meninos andariam com pouca roupa e por vezes descalços. Quis-se também aproximar o mais possível à natureza com esta escolha acertada. As vigas do palheiro foram deixadas à vista já que era importante manter a traça original do edifício pois tratou-se de uma remodelação de grande envergadura. As traves colocadas na vertical servem de protecção ao vão de escadas ao mesmo tempo que decoram e preenchem o espaço.