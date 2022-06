As 7 melhores casas de banho sociais

Para contrabalançar com o lado aborrecido e habitual destas casas de banho, a proposta neste espaço foi a oposta. o lado arrojado e de cor forte e poderosa foi conseguido com a solução de cobrir todas as paredes na cor amarela, incluindo o lavatório. Os poderes desta core podem ser revistos aqui e com isso conseguir constatar como esta cor é sempre uma boa opção.

Decoração só marca presença com um pequeno quadro e uma mini jarra pousados na reentrância de parede. O espelho aumenta a sensação de amplitude do espaço. Uma curiosidade é que a porta de entrada em madeira também foi pintada de amarelo. É certo que todos os seus amigos irão preferir esta casa de banho a qualquer uma outra ..