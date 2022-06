7 ideias brilhantes para uma sala de estar acolhedora

Olha para a sua sala de estar e acha que lhe falta um ar de graça… talvez esteja demasiada enfadonha. Quer fazer algo, mas nem sabe o quê, nem por onde começar…

Então abriu a página certa!

É que neste artigo de hoje, temos 'AS' dicas top e fantásticas que o irá orientar e elucidar, sobre como ter uma sala de estar não só bonita, mas acolhedora, com todos os apetrechos necessários para aquele ambiente. É de facto importantíssimo, termos este espaço com uma boa energia e bem atrativo.

Porquê?

É claro que será primeiro para nós – proprietários, para nos sentirmos bem no nosso próprio lar, uma vez que é na sala de estar, que queremos descansar e desanuviar de um dia longo de trabalho, mas também pela família e amigos que vamos recebendo em nossa casa. É até à sala de estar que se desfruta de um bom momento, pondo a conversa em dia, acompanhado de uma taça de café ou de chá. Se aquele espaço for acolhedor qualquer pessoa sentir-se-á à vontade… Um pouco como na sua própria casa. Não é preciso ter móveis modernos, do último grito da moda ou serem dispendiosos… Tudo é uma questão de equilíbrio e de bom gosto.

Existem regras básicas que nos ajudam a orientar, desde da iluminação, às cores, à disposição, à decoração, entre outras, que iremos desvendar ao longo deste livro de ideias. Está curioso? Precisa mesmo destas dicas? Então siga-nos nesta aventura… irá surpreender-se de como com simples, tudo temos!