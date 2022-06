E se pudesse ter uma pequena sauna em sua casa?

A sauna finlandesa continua a ser o modelo clássico mais usado. No interior, as temperaturas elevadas rondam entre os 70ºC e os 100ºC, as quais pode definir consoante as suas necessidades e gosto pessoal. Os benefícios de uma sauna deste género são imensos: no Inverno além do conforto por serem quentes, fazem bem à saúde em geral, permitem através do suor libertar toxinas nocivas ao organismo e são um efeito estimulante sobre o sistema imunológico.