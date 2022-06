Os melhores exaustores e chaminés extratoras para a sua casa

De peça em peça, se monta uma lareira. O que vemos de simples por forma, assenta num trabalho rigoroso para que as lareiras funcionem nas devidas condições. Verdade é que os tempos, face à evolução, ditaram novas formas de conceber as estruturas das lareiras, com o objetivo de evitar complicações e ser mais fácil de manter as ligações limpas.