A mesa de refeição para a Páscoa!

É à mesa que a família em menor ou maior escala se reúne. É portanto, na sala de jantar que a preocupação pela boa aparência do espaço reside em maior grandeza. Neste dia, antes dos familiares chegarem convém que todo o espaço esteja arrumado e que não tenha deixado roupas e acessórios entre as almofadas dos sofás.. Depois será favorável se der um ar dedicado e bem arranjado. Poderá começar pela porta de entrada de casa, com uma coroa de flores ou com velas ou lanternas colocadas no chão – cause boa impressão desde o primeiro contacto.

Sabemos que não irá receber o primeiro minístro, ainda assim, o seu maior tesouro tem de ser bem tratado, esforce-se!