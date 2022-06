Garrafeira subterrânea em espiral

A humidade é um dos maiores inimigos da cortiça do vinho, por isso é importante garantir um espaço, nem muito seco nem muito húmido. Os especialistas recomendam uma humidade entre 70-75%, e em ambos os lados do espectro. Uma garrafeira não tem de ser necessariamente construída em madeira: pense sobre as adegas ou caves dos mosteiros antigos, com as suas paredes de pedra ou terra! Independentemente das escolhas do leitor, lembre-se: a sua garrafeira precisa ser conter material que proteja o espaço dos fungos e de todos os restantes tipos de vermes!