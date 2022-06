Projectos que inspiram uma arquitectura para o futuro

Por vezes pelo meio de algumas conversas entre amigos, surge aquela questão que tão bem conhecemos: qual o futuro que nos reserva na sociedade em que vivemos, neste caso, no campo da arquitectura ou no design? Alguns críticos acreditam que os arquitectos estão a voltar o seu interesse para o vernáculo, e outros para uma intensa pesquisa científica para as novas tecnologias. Baseando-se nos métodos comprovados do nosso presente, há uma visão totalmente oposta, fornecida por aqueles que prezam as tecnologias da era espacial e descobertas revolucionárias.

Será que ainda viveremos debaixo do solo, acima das nuvens, ou talvez até mesmo colonizar novos planetas, como Marte? Porque não temos uma ''bola de cristal'', não há realmente nenhuma maneira de aprofundar o futuro e ver o que está pela frente. No entanto, já existem muitos arquitectos e designers que estão empurrando os limites e quebrar o standard, embora procurando diferentes direcções.

Hoje na homify, vamos analisar criticamente alguns projectos que podem dar pistas sobre uma ideia de arquitectura para o futuro. Do tradicional ao mais tecnológico, do auto-suficiente ao mais arrojado, olhamos assim para cinco exemplos que estão mais na proa do nosso futuro!