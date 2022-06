homify 360º – Lousinha Arquitectos, já ouviu falar?

Se sim continue a ler, se não, mais uma razão para continuar desse lado e acompanhar mais um artigo 360º e melhor do que isso, é que é nacional. Paulo Lousinha é o arquitecto responsável pelo artigo de hoje. Arquitecto de formação, começou cedo entre os melhores da sua área. Foi no fim do primeiro ano do seu curso de Arquitectura, que ao mesmo tempo que estudava, entrou para o escritório do arquitecto Fernando Távora e José Bernardo Távora. Este último foi seu professor e acompanhou de perto todo o seu percurso escolar com prática profissional desenvolvida em simultâneo.

Em 1995 iniciou a sua actividade profissional de forma independente num escritório próprio, primeiro como profissional liberal em Vila Nova de Gaia, e mais tarde na empresa com o seu nome próprio, em Aveiro. Entre obras e projectos, a lista dos seus trabalhos ultrapassa já as duzentas unidades e conta com intervenções espalhadas pelo território a norte do Mondego, mas com particular presença na área metropolitana da cidade invicta – Porto. Paulo foi premiado diversas vezes e os seus trabalhos foram seleccionados para a exposição itinerante – Geração90. No ano de 2001 recebe uma menção honrosa e em 2004 interveio com o seu conhecimento no Programa Gaiapólis.