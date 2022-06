Passadiço de formas orgânicas aproveitando o melhor dos Açores, a paisagem!

Foi no meio da imensidão do oceano Atlântico, entre o verde das fajãs e a beleza das hortênsias, que a mãe natureza decidiu criar um pequeno paraíso composto por nove ilhas. Situado no ponto mais ocidental do continente Europeu, o arquipélago dos Açores é atualmente reconhecido como um dos lugares mais belos do mundo capaz de despoletar a curiosidade de turistas com os mais variados interesses.

É partindo deste contexto singular que hoje, em vez de lhe mostrarmos mais uma habitação portuguesa, optámos por lhe apresentar um projeto paisagístico de origem 100% portuguesa. O atelier responsável pela intervenção, m-arquitectos ou Monteiro, Resendes & Sousa Arquitectos Lda, procurou viabilizar a visita a um local único do arquipélago sem comprometer a preservação da sua paisagem.

Sediada em Ponta Delgada na ilha de São Miguel, a equipa foi fundada em 2009 por três arquitectos portugueses que tem vindo a liderar as mais variadas obras nas paisagens fantásticas que os Açores oferecem. O trabalho desenvolvido pelo atelier caracteriza-se pela procura de soluções sustentáveis em intervenções urbanas e arquitectónicas responsáveis. Fique connosco e descubra como estes arquitetos responderam a um desafio projetual único.