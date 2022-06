Antes e depois – extensão em casa geminada

Tal como acontece com todas as extensões planeadas, criar uma conexão entre as duas partes da habitação é de grande importância. Felizmente, a falta de características distintas da propriedade original, permitiu uma integração perfeita com um novo desenho e lado estético no lado exterior. A fachada da extensão é forrada a ripas de madeiras colocadas na horizontal e adapta-se devidamente à nova cerca do jardim, também esta em ripas de madeira. A vida foi trazida ao jardim, com plantas verdes e exuberantes, tornando-se difícil lembrar como foi anteriormente esta zona ao ar livre. A mudança foi realmente muito positiva e drástica. Esta zona ao ar livre é composta por uma churrasqueira e mesa de refeições e respectivas zona de assento, não faltando nada para a Primavera e Verão.