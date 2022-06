Uma casa toda em branco

Começamos a nossa jornada de descoberta deste maravilhoso projecto em branco total mesmo aqui a partir do jardim. As roseiras introduzem-nos delicadamente à vista do exterior com um alpendre onde se pode usufruir da natureza nos dias mais quentes. As linhas da casa são simples, minimalistas e levantam o véu sobre a modernidade e elegância que encontraremos no interior.