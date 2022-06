O antes e o depois de um terraço que podia ser o seu!!

Mas se pensa que esta transformação deixou a sua proprietária a contas com faturas elevadas, desengane-se! Este projeto está cheio de boas ideias a baixo custo. Começamos por este exemplo: – o painel de parede verde é feito com plantas artificiais, de boa qualidade é certo, mas com custos de aquisição e de manutenção muito inferiores aos de um jardim vertical. Não morre com o frio, ou com a falta de jeito para a jardinagem e faz um efeito fantástico, muito próximo do que se conseguiria com plantas verdadeiras!