Olinda, oh que linda casa!

Começamos por esclarecer: – este projeto chama-se Casa Olinda! Fica situada no município de Ijuí, no estado do rio Grande do Sul, Brasil e foi um projeto do gabinete de arquitetura CLÁUDIA LEGONDE.

A Casa Olinda é fruto de um conceito minimalista, em que o preto e o branco, e as linhas depuradas marcam uma estética simples e despojada, mas simultaneamente sofisticada e elegante, muito em voga na arquitetura atual. É uma moradia com um design discreto no primeiro andar da fachada principal, mas que por dentro esconde detalhes decorativos requintados e ideias inovadoras, perfeitas para copiar em sua casa. Se está a construir a sua casa, ou tem planos para o fazer, não deixe de ler este artigo!