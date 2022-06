Apartamento incrível e com decoração de baixo custo – a perfeição cabe em 45m2!

E por fim a casa de banho mais íntima que serve o quarto do casal!

Numa escolha arrojada, mas bastante económica, uma das paredes foi revestida por azulejos em tons de azul e amarelo mostarda, desiguais entre si. O azul forte do móvel de lavatório combina com os azulejos sem no entanto se tornar demasiado pesado visualmente, pois as restantes paredes e a bancada são na cor neutra do cimento natural.

Na área do duche, mais escolhas originais: – aqui não há azulejo ou pedra, mas sim madeira quente sob os pés na hora do duche! Para acomodar todos os produtos necessários na casa de banho foi ali criado um nicho de parede, no próprio cimento que a reveste.

O conjunto é impactante e diferente, mas resulta muito bem e é agradável, provando que não é preciso um grande orçamento para se conseguir espaços incríveis, apenas imaginação e bom gosto!

