A beleza e imperfeição de uma casa nas Astúrias

Álvaro Tagarro e Rodrigo de Miguel Martínez são os arquitectos responsáveis por este maravilhoso projecto que hoje lhe vamos mostrar. Trata-se da reforma de uma casa situada numa localidade costeira asturiana na vila de Luarca cuja peculiaridade reside na constante busca da imperfeição como forma de alcançar a beleza. Era um edifício de pedra e madeira num cenário rural rodeado de outras vivendas unifamiliares de carácter agrícola e pecuário assentes no território de forma irregular e dispersa. O proprietário pretendia conservar a memória da casa e as recordações e sentimentos que remanesciam da família e, por isso, segundo os arquitectos, a intervenção consistiu em “criar um refúgio que evidenciasse essa beleza humilde que têm as coisas simples, imperfeitas e com memória desgastadas pelo tempo”.