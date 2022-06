Uma casa diferente com um interior surpreendente

Por último, mostramos-lhe uma imagem da casa de banho. De planta de formato diferente do habitual, esta casa de banho adoptou um estilo bem mais contido em comparação com as restantes divisões da casa. É discreta, de piso escuro a condizer com a porta e de tons claros em revestimentos. A contrastar, uma suave nota de cor através dos têxteis.

Terminamos por aqui este passeio por uma casa de campo com um interior surpreendentemente urbano, que esperamos que tenha sido do seu agrado!