Uma casa com carácter onde não falta nada!

Há sítios lindos, com paisagens maravilhosas, de delicadas cidades, mar azul e encostas verdes… Eles existem e normalmente são joias preciosas onde as mais belas casas se constroem para deleite de alguns afortunados. Nós aqui na homify por vezes também sonhamos com um projeto assim!

A casa que hoje lhe vamos mostrar é um desses projetos fascinantes que, se não soubéssemos que é real, pensaríamos ter saído do material de que são feitos os sonhos. Uma moradia belíssima, com uma piscina panorâmica, vista estonteante sobre o mar Mediterrânico, exteriores incríveis e interiores simples, mas confortáveis, situada na cidade de Marina de Ragusa, na Sícilia, no Sul de Itália.

O projeto é da autoria do gabinete de arquitetura DFG ARCHITETTI, de Roma e teve como intenção principal estabelecer uma forte relação entre o interior e a paisagem, de modo a que, seja onde for que se encontre, possa desfrutar integralmente da rara envolvente natural e urbana.

Mas não nos alonguemos mais em descrições e vamos sem demora ver as imagens!