Projecto de remodelação: uma sala que podia bem ser a sua!

É sempre agradável ver como as novas tendências de decoração são capazes de transformar espaços e dar-lhe um ar moderno e atual, seja qual for o desafio. Os espaços dilatam-se sem derrubar paredes, os móveis e acessórios ganham novas funcionalidades ou as casas ganham simplesmente um ar mais atual, mais na moda.

Seguir as tendências nem sempre tem a ver com intervenções de fundo nos espaços. Na maior parte das vezes bastam pequenas alterações na cor e na forma dos seus componentes para parecer um local totalmente diferente. Um móvel moderno, uma mistura mais acertada, uma cor mais atual, e temos a casa à nossa medida sem precisar de deixar a conta a descoberto. A elegância tem muito mais a ver com instinto do que com investimento!

Na sala que este projeto alterou, as mudanças foram simultaneamente profundas, na medida em que ficou praticamente irreconhecível, e superficiais, pois nada se alterou na estrutura da própria casa. Mas seja como for, o resultado que os decoradores profissionais da KELE VOY A HACER conseguiram foi impressionante, e nós adorámos vê-lo! Venha também inspirar-se e comece já a planear algo assim para a sua casa.