Casa alegre, perfeita para um jovem casal!

Um truque muito usado quando queremos criar um cantinho especial e destacar um elemento em particular, mas que nunca falha! Neste caso o ecrã da televisão é suportado por um bonito móvel de aspeto vintage, e o conjunto foi sabiamente enquadrado pelo recorte de papel de parede em tons de verde seco, idêntico ao que vemos por detrás do sofá.

No chão espessos tapetes, lisos ou com padrões geométricos, tornam o ambiente mais quente e acolhedor, E nas paredes molduras com fotografias, com apontamentos no tom do sofá, tornam qualquer casa num lar.