Apartamento desatualizado e banal torna-se fenomenal!

Por último espreitamos para esse espaço tão privado que é uma casa de banho!

Aqui as tonalidades escolhidas são suaves e quentes, transmitindo uma agradável sensação de aconchego, apesar das linhas modernas e arrojadas das louças sanitárias e do brilho frio do revestimento das paredes. Para este efeito muito contribui a interessante combinação e distribuição de materiais… Mármore bege, madeira de cerejeira, vidro e cerâmica branca que se ligam na perfeição, numa sinfonia de beleza que vai além da mera funcionalidade.

As louças sanitárias suspensas garantem a total funcionalidade do conceito e o espelho na parede é responsável por garantir profundidade e luminosidade, num layout muito prático.

