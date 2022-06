A casa perfeita para uma família com miúdos!

À primeira vista o que chama a nossa atenção é a forma totalmente original do edifício, uma vez que o mais habitual é vermos formatos em U . As proporções radicalmente diferentes de cada secção, ou ala, da casa tornam este layout muito atraente e visualmente chamativo. Além disso deixam-nos a imaginar o porquê de tão estranha distribuição. A área exterior é generosa, permitindo várias atividades ao ar livre, sempre com estreita ligação aos interiores.

Em termos arquitetónicos a casa é bastante simples e linear, com características marcadamente campestres, como o telhado de madeira escura, bastante típico das áreas rurais da Coreia do Sul.

Podemos tecer inúmeros comentários sobre esta moradia, mas até agora só temos uma certeza: – é uma casa absolutamente encantadora!