Uma casa que vai para além da nossa imaginação

No centro da cozinha foi projetada uma ilha central, esta começa com uma placa de indução e termina com uma bela mesa bar em madeira escura, perfeita para tomar refeições rápidas ou o pequeno almoço. Mais à frente, existe outra mesa, mas desta vez a de jantar, na cor branca e com mais lugares. Repare como brincaram com a cor das cadeiras, indo buscar as várias cores do ambiente.