Armários feitos à medida (espaços esconsos)

Já sabemos que os vãos de escadas são aqueles sítios tantas vezes esquecidos onde acabamos por acumular uma série de artigos com pouco uso, ou que combinam pouco com a casa e queremos ter escondidos. E a ideia não é má, mas porque não fazê-lo com estilo? Com um armário como ganha arrumação extra e ainda consegue um estilo muito próprio! Aqui a opção foi construir um armário à medida que encaixa na perfeição no espaço disponível, com uma madeira de com muito semelhante à das pranchas de madeira que revestem os degraus e fazendo com elas um conjunto coeso. Em continuidade aos degraus, com fazendo parte deles optou-se por colocar prateleiras. Uma ideia genial!