Acessórios de casa de banho: torneiras

Da geometria para formas menos convencionais. Nesta torneira de parede, o grande destaque vai para os manípulos de metal, em linhas dinâmicas e elegantes. A opção de dois comandos é boa para quem prefere separar as temperaturas. Na hora de escolher, defina bem as suas prioridades, já que as torneiras com comandos independentes podem consumir um pouco mais de água (especialmente para fãs de água temperada).