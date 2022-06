A decoração perfeita para replicar em sua casa

É com uma vista geral da divisão principal do apartamento, na Rua Andrade que começamos esta viagem entre detalhes dourados e um estilo que fica entre o moderno e o clássico. Esta ampla sala contem diferentes zonas de estar, apesar de não conter qualquer tipo de divisória ou parede. As zonas são organizadas e limitadas visualmente por carpetes e pela disposição acertada do mobiliário.

Percebemos de imediato que o apartamento tem outro andar devido à escada de degraus em madeira se apresentar no centro do espaço. Em primeiro plano temos uma zona de estar, normalmente apelidada de sala de visitas, no plano mais atrás do lado direito encontra-se a sala de estar com televisão e do lado esquerdo a zona de refeições, com a sala de jantar.