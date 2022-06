7 maneiras de tornar a sua vida mais fácil e divertida com animais

Aqui apresentamos-vos uma cama perfeita para os cães – é acessível, bonita e pode ser feita por si! Há sempre formas de pouparmos algum dinheiro e se for na camita do cão, melhor ainda. Não é por isso menos confortável, pelo contrário a almofada traz aquele fofo e conforto, apenas a estrutura é feita de paletes. Os cães também seguem o movimento do estilo industrial ou ideias DIY! Ah pois!

Quer arriscar nesta cama bem fashion para o seu cão? É fácil! Pode lixar toda a madeira, para ficar com esta textura clara, deixá-la no seu estado natural ou pintá-la. Aqui sobrepuseram duas paletes para lhe dar altura. Na palete de cima deixaram apenas os rebordos e encaixaram-na à outra debaixo. Depois escolha uma almofada ao seu gosto e que se adapta ao tamanho… et voilá!