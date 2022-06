Antes e depois: embaixada convertida em habitação familiar

As divisões compartimentadas deram lugar a um espaço grande e aberto repleto de luz. Apesar de ser uma única divisão, no mesmo espaço encontram-se distintas áreas com diferentes funções.

Para começar, o corredor leva-nos directamente para a sala e existe um canto bem definido com bengaleiro e cómoda de entrada. Ao fundo fica a área social com acesso directo à televisão, colocada na esquina, directamente sob o chão. No centro existe uma mesa de apoio de cor branca e o sofá para 4 pessoas encontra-se enfeitado com uma tela com imagem de cidade na parte superior.

Sem dúvida, que uma das características desta sala são as janelas e a imensa luminosidade conseguida em todo o espaço, não esquecendo também todos os tons claros aplicados no mobiliários e decoração. As paredes são pintadas num tom bege criando um ambiente elegante e acolhedor.

A sala de jantar poderá ver em detalhe na imagem a seguinte.