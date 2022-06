Como decorar o seu hall de entrada

Um espelho num hall de entrada é sempre algo que nos pode dar muito jeito. No exemplo que escolhemos para si temos um espelho emoldurado situado no meio de dois candeeiros cuja luz torna o ambiente mais acolhedor. No caso do espelho ele não só é importante para darmos os últimos retoques antes de sairmos de casa, mas também porque ao nível decorativo acaba por tornar o espaço mais amplo. Este pequeno recanto que vemos é sem dúvida um óptimo cartão de visita para quem entra. Uma solução muito popular que nos agrada a 100% e que com certeza mais do que agradar-lhe a si, dar-lhe-à muito jeito no dia-a-dia.