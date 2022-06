10 modelos de jardim fantásticos!

Muitas pessoas que têm jardim, têm também uma garagem. No entanto, existe muita gente que não tem garagem e, por isso mesmo, tem de estacionar o carro no próprio jardim. Não queremos, obviamente, que o carro fique estacionado junto à zona de estar nem na zona de refeições, zona dos canteiros com plantinhas, nem mesmo perto da piscina, no caso de existir. Deste modo, devemos ter uma zona dedicada a estacionar o carro, tal como o título que dá nome a esta imagem: “zona para o carro”. Neste projecto do estúdio ARCHDESIGN, temos o exemplo perfeito de uma zona para o carro muito bem conseguida, enquadrada com o resto do jardim. Temos uma espécie de tecto e pilares de madeira, que criam uma ligação entre a cor do telhado e, ao mesmo tempo, formam uma espécie de garagem ainda que não o seja na realidade.