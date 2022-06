Um sofá cama é a solução!

Um estilo de decoração moderno pede um sofá adequado. E o que vemos na imagem combina maravilhosamente com a parede de tijolos e com a carpete, para criar um ambiente atual e descontraído mas que nos convida a descansar. E na hora de dormir, se for ne cessário, o sofá faz as vezes de cama. De duas camas! Retirando as almofadas, o assento é uma cama, e a base desliza para fora, fazendo mais uma cama individual. Uma ideia espetacular, certo?