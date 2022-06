20 ideias para que o seu espaço TV seja espetacular!

Não há dúvidas que o espaço TV da nossa casa é um dos refúgios preferidos… É aquele que procuramos nas horas vagas, no final do dia, nos momentos de folga… É aquele espaço que nos leva a descansar, pensar noutras coisas, divagar, distrair a mente com um bom filme ou uma série. É claro que, volta e meia, o espaço está invadido pelas crianças a quererem ver os seus desenhos animados. Mas também faz parte.

A televisão pode encaixar-se em vários espaços da nossa casa: quarto, cozinha, casa de banho, mas sem dúvida, que o lugar predileto é a sala de estar. Por isso, reunimos hoje não 10, nem 15, mas 20 ideias inspiradoras para que tenha um espaço TV espectacular na sua sala de estar. Não queira perder, nem por nada as várias opções para ter um espaço bonito e sobretudo confortável, para aquele momento do dia.