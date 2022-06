Armários à medida, a solução para aproveitar o espaço mais difícil!

Sejamos realistas: – a arquitetura nem sempre produz obras totalmente lineares e simétricas! Devido à implantação de umas escadas, à implantação da construção no terreno, à posição de uma viga, à inclinação de um teto, ou à geometria da distribuição espacial entre apartamentos, em todas as casas existe aquele espaço difícil de mobilar. Ora porque é estreito, ora porque tem pouca profundidade, porque é pequeno ou porque tem uma forma estranha, não conseguimos encontrar no mercado nada que ali se adeque! O que é normal pois os móveis de produção em massa têm medidas uniformizadas e geometrias muito simples para se adequarem ao maior número de locais possível.

Mas não desespere, porque embora possa ser um pouco mais dispendiosa, a solução existe! Há profissionais especializados em produzir o móvel perfeito para aquele espaço de sua casa que parece impossível de preencher. No quarto ou na cozinha, na casa de banho ou no corredor, conheça as nossas propostas de armários incríveis em locais difíceis e inspire-se!