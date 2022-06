Como posso usar a minha cave?

Um wellness center abaixo dos nossos pés? Sim, por favor. Depois do ginásio, nada como uma piscina ou uma sauna para revigorar a mente. Tomemos como exemplo a imagem. É difícil imaginar uma casa em Londres – cidade onde predominam edifícios victorianos e georgianos – com uma piscina ultra moderna na cave. Pero que las hay, las hay. A piscina é a cereja no topo do bolo desta casa e em torno dela existe uma wellness area (à letra “zona de bem estar”) que inclui um ginásio com balneário, um banho turco e um lounge. Para aceder a este espaço tão especial – ao alcance só de alguns - existe uma escadaria em vidro que condiz, na perfeição, com o azul da piscina e sai ainda mais realçada com a luz natural que entra por via do átrio que se abeira da cave.

O exemplo da imagem é um luxo. No entanto, pode considerar a ideia e executá-la numa escala mais modesta. Chame um perito para avaliar as condições da cave e da própria casa em termos de espaço – vai precisar de instalar máquinas e de ter cuidado com a humidade – para que, posteriormente, seja possível fazer um orçamento. Não se esqueça que ter um spa em casa é um investimento que aumenta muito mais o valor da mesma no mercado.