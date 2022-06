Apartamento pequeno mas super funcional!

Como já referimos, um dos mais eficazes métodos de maximização espacial é precisamente a sua optimização. Isto é, a sua organização. Esta imagem mostra-nos exactamente isso e como um lugar organizado pode de facto parecer muito maior!

Ao alinhar o mobiliário com as paredes é possível manter o espaço visualmente alinhado separando e organizando, desta forma o ambiente. É também frequente recorrer-se à utilização de mobiliário claro e de linhas minimalistas com o objectivo de minimizar ao máximo o impacto visual destes elementos no espaço.