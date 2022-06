Pequeno loft incrível e maravilhoso!

A proposta que originou este projecto era a de converter uma pequena habitação de tipologia T0 num pequeno loft. Nesse mesmo loft deveriam existir diferentes áreas como uma cozinha, uma sala/escritório e ainda um quarto.

Dadas as dimensões do espaço, admitiu-se desde o início que este seria um grande desafio para o arquitecto! No entanto, o desafio foi superado com um grande sucesso e o projecto resultante foi uma abordagem realmente distinta que prova como existem imensas alternativas para um dos maiores problemas desde sempre, no que toca a arquitectura de interiores, que é a falta de espaço.