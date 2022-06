Habitação moderna repleta de conforto!

Hoje vamos mostrar-lhe uma maravilhosa habitação onde o moderno e conforto convivem. Geralmente associamos à arquitectura moderna os materiais industriais como é o caso do ferro e do vidro, sendo que por vezes estes materiais acabam por não ser muito confortáveis, graças às suas características e formalidades técnicas. A habitação cujas as imagens hoje lhe iremos mostrar utiliza todos esses materiais e ainda assim apresenta todo o conforto do mundo!

O projecto foi da autoria dos profissionais Narda Davila Arquitectura e mostra como de facto, é possível aliar o melhor do estilo moderno ao conforto e usabilidade.

Continue desse lado e venha conhecer este projecto magnífico de uma habitação uni-familiar repleta de surpresas e conforto!