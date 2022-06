Cozinhas e zonas de refeição: 10 ideias para planeá-los com estilo

O artigo de hoje, vai com certeza inspirar as cozinhas e zonas de refeição em casa dos portugueses a sofrer alterações e em adquirir uma nova e fresca decoração. Com casas e espaços mais ou menos pequenos, existem sempre ideias para um planeamento diferente, conseguindo dar à sua cozinha de sempre um novo aspecto, mais moderno e mais funcional. Abrir paredes e unir a zona da cozinha à sala de jantar está cada vez mais na moda e cada vez mais famílias optam por esta característica. É certo que para quem cozinha e passa muito tempo de volta de alimentos, este planeamento venha ajudar a uma maior e melhor socialização, entre família e amigos. Já não é a primeira vez que comentamos, que em muitas casas, a cozinha é muitas vezes o local mais habitado, mais usado e onde todos se juntos quando há refeições conjuntas. Quantas vezes já disse: Todos para a sala! Então tem algum jeito estar tudo aqui enfiado? Não preciso de ajuda! .

Paredes postas a baixo, vãos de porta aumentados e a amplitude e funcionalidade deste espaço comum adquire outra perspectiva. Quem tem diz que adora. Claro que existem contras, mas os benefícios também são muitos!

Com as 10 fotos seguintes irá ficar com uma ideia diversificada acerca das possibilidades de planeamento destes dois espaços. Inspire-se!