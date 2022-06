Uma pequena casa com todo o conforto do mundo!

A sala de estar possui todo o conforto necessário que uma divisão deste tipo necessita: um longo sofá, uma grande estante cheia de livros, uma mesa de apoio e claro, uma luz natural perfeita!

Todas as peças de mobiliário foram optimizadas para serem mais funcionais. Uma vez que as áreas são reduzidas todos os espaços foram optimizados para poderem servir de arrumos (como é o caso do espaço em baixo do sofá).

As estantes também são uma excelente forma de criar mais espaços de arrumação e por isso, nesta sala, quase todas as paredes estão revestidas com estantes.