Uma casa à beira-mar para o deixar sem palavras

Este é um espaço super prático e confortável. Uma cozinha moderna com todos os elementos necessários comunica com um espaço rodeado de janelas por todos os lados, com as vantagens do exterior como por exemplo a luz do sol e o conforto interior, abrigado do vento marítimo que se poderia sentir neste local. Um espaço perfeito por exemplo para tomar o pequeno almoço e sentir a proximidade em relação ao mar.