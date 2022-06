Uma casa que esconde uma surpresa interior

Na homify vemos muitas habitações e já fica difícil surpreender-nos. A casa que lhe mostramos hoje é um desses exemplos, excede as expectativas e surpreende. Um projecto dos arquitectos designcube.

Construída num subúrbio britânico, a Courtyard House não é o que parece vista de fora. À deriva num mar de casas monótonas, esta casa combina com a paisagem não dando ideia alguma do que se passa no seu interior. No entanto, uma vista aérea contaria uma história completamente diferente. Vamos conhecer…