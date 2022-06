Casa minimalista no interior de Portugal

Hoje apresentamos-lhe uma casa situada no interior de Portugal na província de Trás-os-Montes e Alto Douro. Se já está a imaginar a típica casa transmontana com paredes de xisto, cobertura de telha e portas em madeira enganou-se. Desenhada pelo atelier ADOFF Arquitetos, esta habitação é dedicada aos amantes da arquitectura contemporânea com linhas minimalistas e formas depuradas. Venha daí e descubra como se desenha um espaço moderno num lugar tradicional.